В Ухте заключенные выполнили нормы ГТО

Фото: пресс-служба УФСИН по Коми

Осужденные ИК-19 в Ухте выполнили нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Коми.

Выполнение норм ГТО осужденными организовали сотрудники колонии. В качестве судей вучреждение пригласили представителей управления физической культуры и спорта администрации Ухты. Они также обеспечили участников тестирования всем необходимым инвентарем.

В сдаче ГТО участвовали 17 осужденных. В программу спортивных тмероприятий вошли челночный бег, бег на 30 метров и 3 километра, прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук от пола, рывок гири, наклон вперед на гимнастической скамье.

– Участники мероприятия остались довольны организацией тестирования и поблагодарили гостей учреждения за возможность включиться во всероссийское спортивное движение, – говорится в сообщении.

Результаты тестирования будут внесены на официальный сайт ВФСК «ГТО». Осужденных, успешно сдавших испытания, наградят соответствующими знаками отличиями.

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