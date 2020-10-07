В Воркуте горела квартира: пострадал мужчина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 6 октября, в воркутинском поселке Северный загорелась квартира, в результате чего пострадал мужчина 1967 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 11.54 на улице Цементозаводской. В пятиэтажном доме загорелась квартира. Через семь минут на место прибыли пожарные. К тому времени 30 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Однако в квартире на первом этаже оставался мужчина 1967 года рождения. Он получил ожоги и отравление угарным газом. Сотрудники МЧС спасли мужчину и передали его скорой помощи.

Кроме того, пожарные спасли мужчину 1984 года рождения, живущего этажом выше. Из-за сильного задымления он не смог самостоятельно покинуть квартиру. Надев на мужчину маску-самоспасатель, огнеборцы по лестничному маршу вывели его на улицу.

В 12:23 пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На месте происшествия работали шесть человек и три единицы техники. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

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