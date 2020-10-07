В Коми официантка вагона-ресторана "Воркута - Адлер" украла деньги у пассажира

К сотрудникам транспортной полиции обратился 60-летний гражданин с просьбой оказать помощь в розыске его денежек, которые были списаны с его банковского счета, когда он ехал в пассажирском поезде «Воркута - Адлер». Фото: travel-wiki.ru.

В Республике Коми раскрыта кража денежных средств, которую совершила официантка вагона-ресторана. К сотрудникам транспортной полиции обратился 60-летний гражданин с просьбой оказать помощь в розыске его денежек, которые были списаны с его банковского счета, когда он ехал в пассажирском поезде «Воркута - Адлер».

В дороге мужчина выпивал и ел в вагоне-ресторане поезда. Пассажир не смог оплатить свой счет в вагоне-ресторане, поэтому на своем мобильном телефоне самостоятельно ввел пароль в мобильном приложении одного из банков для перевода денег на банковский счет работника вагона-ресторана.

Мужчина был пьян, поэтому он передал свой телефон официантке ресторана, которая перевела с его банковского счета 32 500 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемой в совершении противоправного деяния. Ей оказалась женщина в возрасте 39 лет, которая работала официанткой в вагоне-ресторане вышеуказанного поезда. Впоследствии она добровольно возместила потерпевшему причиненный материальный ущерб.

Следователем Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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