Нет ни окон, ни дверей: жители Усть-Куломского района доверились мошенникам

Предприниматель в Коми устно договорился с одной из местных жительниц о заказе и установке окон и дверей в строящемся доме. А работу не выполнил. Фото: pxhere.com.

Сотрудники ОМВД России по Усть-Куломскому району завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества при установке окон и дверей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Сотрудниками ОМВД России по Усть-Куломскому району завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества на сумму свыше 238 тысяч рублей (ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации). В совершении преступления обвиняется местный предприниматель, занимающийся ремонтно-строительными работами.

Установлено, что в период с января 2018 по октябрь 2019 годы мужчина 1990 года рождения устно и письменно заключил договоры по оказанию строительно-ремонтных услуг, установке дверей, окон, дверных и оконных рам из дерева, ПВХ и прочих материалов, заведомо зная, что не выполнит обязательства и не имеет для этого реальной возможности.

Так, предприниматель устно договорился с одной из местных жительниц о заказе и установке окон и дверей в строящемся доме. Стоимость работ он оценил в 197 300 рублей. Заказчица передала ему первоначальный взнос в размере 65 300 рублей, затем 87 000 рублей, а позднее еще 45 000 рублей. Однако работы предприниматель выполнил не полностью, а именно он не заказал и не установил окна на лоджию и балконную дверь.

В другом случае мужчина, получив от клиентки 10 000 рублей, не выполнил заказ на установку двери. Работы он принялся выполнять лишь после того, как потерпевшая обратилась в полицию.

Точно также он поступил и в отношении других заказчиков. Например, с одной из жительниц заключил договор на ремонт оконных проемов с заменой оконных конструкций и дверей, получив от нее 35 000 рублей. Ничего из перечисленного обвиняемый не сделал. Однако после обращения женщины в полицию произвел работы лишь частично. Обещанную отделку он не сделал, металлическую дверь не установил. С другой жительницей бизнесмен заключил письменный договор, согласно которому обязался заказать одну дверь и установить ее по цене 19 590 рублей, но опять ничего не выполнил.

В результате обвиняемому удалось ввести в заблуждение 10 жителей района. Общая сумма ущерба, причиненная гражданам, составила 238 380 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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