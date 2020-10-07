В Сыктывкаре 42 человека тушили горящий цех

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 6 октября, в Сыктывкаре загорелся цех фанерного завода, пожар тушили 42 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 23.37 на Ухтинском шоссе. На фанерном заводе загорелся производственный цех. Через две минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 6.55 утра. Огонь повредил 80 квадратных метров цеха, имеющего общую площадь 8640 квадратных метров.

К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. На месте происшествия работали 42 человека и 11 единиц техники. Причина случившегося не устанавливается.

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