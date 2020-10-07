В Ухте будут судить президента УГТУ Николая Цхадая

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Ухтинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-ректор и президента Ухтинского государственного университета Николая Цхадая. Об этом сообщает БНК.

В 2010 году было создано общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского государственного технического университета», учредителем которого выступило образовательное учреждение, возглавляемое фигурантом. В 2013 году обвиняемый, действуя от имени единственного участника общества с ограниченной ответственностью, принял решение о продаже доли в уставном капитале данного общества в размере 33% подконтрольным ему лицам по заведомо заниженной стоимости и последующей передаче им части прибыли юридического лица. В результате УГТУ перестал быть владельцем доли, превышающей 50% уставного капитала НИПИ, в связи с чем утратил возможность принятия самостоятельных решений по управлению деятельностью НИПИ, кроме того, УГТУ причинен ущерб на сумму более 58 миллионов рублей (более 56 млн. рублей выплачено подконтрольным лицам в качестве дивидендов; на 1,9 млн. рублей была занижена при продаже действительная стоимость доли в уставном капитале).

Кроме того, по версии следствия, в 2012 и 2013 годах Цхадая получил в качестве взятки 8,5 млн руб. от Евгения Лядова и Евгения Самойлова, действовавших в интересах ООО «АБЗ-Дивный град», которое по договору с УГТУ выполняло строительные работы для вуза. Деньги передавались за принятие решений в интересах указанного юридического лица, в том числе подписание актов выполненных работ, их приемку, своевременное производство оплаты в рамках исполнения обязательств по договору.

В отношении взяткодателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). В последующем уголовное дело взяткодателей было прекращено в связи с деятельным раскаянием. Цхадая возглавлял УГТУ с июня 1997 года. В 2018-м он покинул свою должность из-за максимально предельного возраста для руководителей вузов – 68 лет и стал президентом Ухтинского государственного технического университета.

Во время следствия фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Постановлением Сыктывкарского горсуда 2 сентября президенту УГТУ Николаю Цхадая изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок 1 месяц 19 суток – до 20 октября включительно. Дело Николая Цхадая поступило в Ухтинский городской суд.

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