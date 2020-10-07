Под угрозой закрытия: в ухтинском приюте для собак некуда размещать животных

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На днях в собачий приют благотворительного фонда «Добрый город» подкинули не одного или двух, а целых тринадцать щенков. Приют и так находится в бедственном положении: лимит содержания животных превышен, людских ресурсов и средств для содержания не хватает. Крик о помощи прозвучал в социальных сетях.

Тринадцать щенков разместили в так называемой ясельной группе. Сейчас малыши обитают в холодном помещении на бетоном полу, прикрытом одеялами. Администратор благотворительного фонда «Добрый город» Екатерина Нимак сообщает, что каждый малыш получил необходимую помощь - щенят обработали от блох, привили, дали глистогонные препараты. Она будет благодарны, если отыщутся люди, готовые стать добрыми хозяевами для малышей.

Проблема в том, что местные жители продолжают подкидывать щенят, не думая о том, что лимит приюта практически превышен. Между тем, ухаживают за 200 собаками всего три человека - кормильщик и два уборщика. Трудовых ресурсов и денег часто не хватает. К счастью, помогают волонтеры, но они могут прийти на подмогу только на выходные.

Как помочь?

Вы можете оказать финансовую помощь фонду. Для этого вы можете перевести средства на карту «Доброго города» или на «Голодный телефон». При переводе обязательно сделайте пометку «ЩЕНКИ».

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ:

КАРТА СБЕРБАНКА: 4276 2800 1391 7114 (привязана к 89042734001 на имя Екатерина Петровна Н.)

Мы подключены к системе быстрых платежей. Перевод с карт других банков без комиссии.

ГОЛОДНЫЙ ТЕЛЕФОН: 89042077970 (для пополнения счета)

РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:

БФ «ДОБРЫЙ ГОРОД»

ОГРН: 1161101056159

ИНН: 1102078329

КПП: 110201001

БИК: 048702640

Счет №: 40703810028000000119

К/с №: 30101810400000000640

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8617 СБЕРБАНКА РОССИИ

ФИО: Паршукова Надежда Васильевна

Назначение платежа: «Пожертвование»

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Фото просто ути-пути. А внутри еще есть и видео: просто ми-ми-ми (подробности).