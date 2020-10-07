Сыктывкарец на «Мерседесе» устроил тройное ДТП недалеко от Костромы

7 октября на автодороге Кострома-Шарья-Киров водитель из Сыктывкара устроил тройное ДТП. Его «Мерседесе Бенц» врезался в легковушку, которую отбросило на большегруз. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Как сообщили в Костромском ГИБДД причиной происшествия стал «Мерседесе Бенц ATEGO», за рулем которого был 59-летний сыктывкарец. Водитель при обгоне не учел расстояние между машинами и не рассчитал безопасную скорость. Результат - столкновение с автомобилем «ВАЗ 21120», в котором находились 33-летний водитель и 36-летний пассажир. От полученного удара «ВАЗ 21120» отбросило на большегруз с прицепом.

При этом по счастливой случайности никто особо не пострадал: незначительные травмы получил только водитель Добавим: про участников аварии можно смело сказать, что они «родились в рубашках». Амбулаторное лечение было назначено лишь 36-летнему пассажиру ВАЗа, получившему ушибы, пишет Московский Комсомолец в Костроме.

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