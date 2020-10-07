Россияне рассчитывают закрывать ипотеку в два раза быстрее срока кредита

Чаще всего ипотеку в России берут на 10 лет (22%), 15 лет (23%) и 20 лет (18%). Фото: из архива "КП"

В среднем россияне рассчитывают закрыть ипотеку в два раза быстрее срока кредита, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие более четырёх тысяч жителей пяти крупных городов страны. Преимущественно это женщины в возрасте 26 — 45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тысяч рублей. 61% россиян, у которых сейчас есть ипотечный кредит, собирается выплатить его досрочно. 29% не задумывались пока об этом. И только 10% уверены, что не будут выплачивать ипотеку раньше времени.

«Увеличение количества досрочных погашений наглядно показывает, что люди более осознанно пользуются этим финансовым инструментом. В мобильном приложении Райффайзен-Онлайн можно легко и быстро досрочно погасить ипотечный кредит полностью или частично, а также получить новый график платежей. Реальный срок ипотечного кредита в Райффайзенбанке — 7 лет вместо 15», — рассказал руководитель отдела продаж ипотечных кредитов макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка Константин Мурашкин.

Чаще всего ипотеку в России берут на 10 лет (22%), 15 лет (23%) и 20 лет (18%). В большинстве своём (41%) респонденты планируют рассчитаться с займом за пять лет. 20% закладывает на это 10 лет и 17% — 7 лет. За год ипотеку планируют закрыть 12% опрошенных. При этом наиболее оптимистично настроены жители Санкт-Петербурга: 19% рассчитывают погасить кредит за год и 48% за пять лет.

Подробнее об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

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