Ухтинец хотел продать коляску, а в результате лишился 20 тысяч рублей

Vужчина разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» информацию о продаже детской коляски. Фото: info-rm.com.

Под предлогом покупки детской коляски мошенники похитили у ухтинца свыше 20 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В дежурную часть ОМВД России по городу Ухте поступило заявление от местного жителя 1988 года рождения. Потерпевший пояснил, что с его банковской карты списано более 20 тысяч рублей.

Dыяснилось, что мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» информацию о продаже детской коляски. Вскоре ему позвонил заинтересованный покупатель и предложил произвести безналичную оплату. Звонивший попросил ухтинца сообщить номер банковской карты и код безопасности, что тот и сделал. Но вместо поступления денег с его лицевого счета были списаны денежные средства.

Полицейские ОМВД России по городу Ухте возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Расследование продолжается.

МВД по Республике Коми еще раз призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок купли-продажи в сети интернет. Не спешите выполнять просьбы незнакомцев, тем более если речь идет о передаче денежных средств. Кроме того, не стоит передавать посторонним персональные данные банковских карт, смс-коды, пароли и другую конфиденциальную информацию. Эти сведения должны знать только вы.

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