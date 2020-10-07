Почти тысяча нетрезвых водителей задержаны на дорогах Сыктывкара за 9 месяцев этого года

Стражи порядка будут останавливать проезжающий транспорт и оценивать состояние каждого автолюбителя. Фото ГИБДД Сыктывкара.

За 9 месяцев текущего года на дорогах Сыктывкара задержано 976 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Из них 107 водителей были задержаны за подобное нарушение повторно. Кроме того, за указанный период по вине нетрезвых водителей произошло 18 ДТП, в которых пострадало 30 участников дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В связи с этим сыктывкарские автоинспекторы в октябре 2020 года проведут профилактические рейды, направленные на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах города и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД РФ. Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в два этапа – с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября 2020 года.

В рамках мероприятия организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы с задействованием дополнительных экипажей организуют проверки водителей. Стражи порядка будут останавливать проезжающий транспорт и оценивать состояние каждого автолюбителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке, и нарушений ПДД РФ, водители незамедлительно продолжат движение.

Госавтоинспекция Сыктывкара обращает внимание на обязательное соблюдение требований ПДД РФ и недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В соответствии с ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление авто в нетрезвом виде предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

За повторное управление автомобилем в состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность на основании ст.264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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