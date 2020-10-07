Нацбиблиотека Коми приглашает на День родственных финно-угорских народов

Национальная библиотека Республики Коми представит две книги. Фото: НБРК.

13 октября Национальная библиотека Республики Коми приглашает сыктывкарцев на День родственных финно-угорских народов. В программе – презентации и обзор новых литературных изданий в финно-угорской литературе и образовательных проектов регионов России.

Национальная библиотека Республики Коми представит две книги. Первая – изданный во Франции двуязычный сборник стихов Ивана Куратова «Ma Muse n’est pas à vendre» («Моя муза не продается»). С коми и русского языков произведения основоположника коми литературы перевел французский лингвист Ив Авриль.

Вторая – издание Сергея Токмакова «Гусь свинье товарищ», написанное в необычной литературной форме – тавтограмме.

От Республики Коми выступит также представитель команды проекта «По Гринвичу и навсегда» Лиана Хохлова. Она расскажет об издательском проекте, посвященном сыктывкарскому поэту Игорю Худолею, уроженцу г. Сегежа, Республика Карелия.

Партнерами Дня родственных финно-угорских народов станут Национальная библиотека Республики Мордовия, Петрозаводский государственный университет, Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна (Республики Марий Эл), Государственная библиотека Югры, Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачева, которые представят свои региональные проекты.

В течение всего мероприятия будет работать книжная выставка новой финно-угорской литературы из фондов Национальной библиотеки Республики Коми.

Место и время проведения: Дом дружбы народов Республики Коми (ул. Ленина, 74), с 14.00 до 15.30.

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