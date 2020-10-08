Погода в Коми 8 октября

В Сыктывкаре и Объячево ночью +1...+3°C, днём +9...+11 °C. Облачно с проянениями, временами небольшой дождь.

В Воркуте ночью -1...-4 °C, днём +1..+3 °C. Переменная облачность, без существенных осадков.

На остальной территории республики температура ночью -2...44 °C, днём +1...+3 °C. В Ухте и Троицко-Печорске днем до +7. Облачно с прояснениями, днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь), сообщает Коми ЦГСМ.

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