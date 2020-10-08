В центре Сыктывкара сгорел Hyundai Accent

Фото: "Комиинформ"
Происшествие произошло вечером 7 октября возле старого рынка в столице Коми. В 17:41 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 50/3 по ул. Орджоникидзе. Пожарно-спасательные подразделения были незамедлительно направлены на место вызова, сообщает "Комиинформ".
Возгорание ликвидировали. В результате пожара поврежден автомобиль. Предварительная причина пожара – неисправность системы механических узлов транспортного средства. Погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие пожарные Сыктывкарского пожарного отряда сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Коми.
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