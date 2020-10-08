Судебные приставы Сыктывкара научили домашнего тирана закон уважать

Фото: УФССП по Коми

Проживающий в Сыктывкаре 35-летний уроженец Киргизии систематически избивал жену – мать двоих его детей. Женщина укрывалась от побоев у подруги. Но и там изверг не хотел оставить ее в покое хоть ненадолго. Поэтому, когда в очередной раз жена попыталась спрятаться, супруг вломился в чужую квартиру, дабы вернуть ослушницу к семейному, но такому не ласковому, очагу.

Однако подруга, в отличие от жены, сносить такого поведения не стала и пожаловалась в полицию. За истязания и незаконное проникновение в жилище суд назначил подсудимому штраф в размере 60 тысяч рублей.

Однако виновный исполнять его не спешил. То ли считал его несправедливым: мол, моя жена, что хочу – то и делаю. То ли просто не уважал закон.

Но судебные приставы Коми даже администрации заставляют исполнять решения суда. И с домашним тираном, конечно, справились.

По адресу, указанному в решении суда, должник уже не проживал. Бывшая теща рассказала судебному приставу, что после развода бывший зять переехал, но иногда приходит за вещами, и обещала передать ему требование судебного пристава о явке.

На прием к судебному приставу должник явился не один, а с покупателем принадлежавшего ему автомобиля LADA Vesta, который и оплатил штраф на месте - посредством терминала, сообщает УФССП по Коми.

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