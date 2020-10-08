Клещи в Коми: итоги сезона 2020 года

Количество обратившихся по поводу присасывания клещей и заболевших лиц в сезон 2020 года находилось в пределах среднемноголетних значений, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

К медикам обратились по поводу укусов 2000 человек, в том числе детей – 454 (в 2019 году – 2613, в том числе детей – 412).

Ни один клещ не покусился на жителей Воркуты, Инты, Усинска, Ижемского и Усть-Цилемского районов. По крайней мере, официальных случаев не зафиксировано.

Чаще всего по поводу укусов обращались в Сыктывкаре, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Койгородском и Усть-Вымском районах.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» с начала сезона было исследовано 1454 клеща, из них в 40 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (2,8%), в 93 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (6,4%), в 7 – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (0,5%). В 2020 году в Коми было обработано 310,71 га зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ и др. С начала года в республике против клещевого энцефалита привито 19455 чел., в том числе детей – 7631. Роспотребнадзор по Коми напоминает, что прививки против клещевого вирусного энцефалита можно делать в течение всего года. Полный курс состоит из 3-х прививок. Начинать вакцинацию необходимо в осенний период (октябрь-ноябрь), чтобы вторую прививку сделать весной. Через год прививку однократно повторяют. В последующем проводятся ревакцинации с периодичностью 1 раз в 3 года.

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