За сутки мошенники украли у пятерых жителей Коми более 650 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение суток мошенники украли с банковских карт пятерых жителей Коми более 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жителю Усинска 1968 года рождения позвонили неизвестные и представились сотрудниками одного из банков. Собеседники сообщили, что кто-то пытается списать с его счетов деньги. Мужчину попросили пойти в банк, снять деньги и перевести их на шесть номеров телефона. В итоге житель Коми перевел почти 442 000 рублей, после чего «банкиры» оказались вне зоны доступа.

Сыктывкарец, воркутинец и житель Ухты, несмотря на осведомленность о телефонных мошенниках, сразу назвали звонившим реквизиты своих карт, лишившись в общей сложности почти 168 000 рублей. А у жительницы Печоры 1974 года рождения украли почти 24 000 рублей.

Общая сумма ущерба превысила 650 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «хищение с банковского счета» и «мошенничество».

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