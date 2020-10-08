Заполярные игры будут носить имя Игоря Шпектора

В Воркуте собираются увековечить память бывшего мэра Игоря Шпектора. Как сообщили в администрации города, в честь него хотят переименовать Заполярные игры. Эту идею члены Общественного Совета поддержали единогласно. Дело в том, что именно Игорь Шпектор был одним из основоположников проведения Спартакиады народов Севера в Воркуте, которую люди ждут с нетерпением весь год.

- Поскольку спортивное мероприятие входит в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, администрация Воркуты подготовит и направит предложения в Министерство спорта для дальнейшего решения, - рассказали в пресс-службе муниципалитета. Среди других вариантов увековечения памяти бывшего мэра Воркуты были: присвоение имени Центральной площади города или Усинскому водоводу (плотине).

Напомним, что 5 сентября на 82-м году жизни скончался член Общественной палаты РФ, бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор. Его называли человеком-легендой и человеком-глыбой: суровым. сильным и справедливым. Практически все СМИ сообщили, что по неофициальным данным причиной смерти стала остановка сердца. Игорь Шпектор стал мэром Воркуты на закате «лихих девяностых» - в 1998 году, поэтому ему пришлось бороться и с криминалом, и с феноменальной безработицей, и с разрухой. Но управленец гордо окрестил Воркуту «столицей мира» (прозвище с успехом закрепилось) и стал реформировать город. Именно Шпектору принадлежит идея очистке шахтных вод, он руководил строительством единственной в мире плотины за Полярным кругом. При нем Воркута стала местом проведения Спартакиады народов Севера России – «Заполярные игры». В 2008 году Шпектор оставил должность мэра, а в 2009 вошел в Общественную палату России, курировал вопросы ЖКХ. Также был президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.

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