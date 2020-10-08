В Сосногорске дело о преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек передали в суд

В Сосногорске летом этого года пьяный 49-летний мужчина в подъезде в присутствии двух десятилетних девочек «совершил действия сексуального характера», пишет СУ СК России по Коми. Школьницы убежали, рассказали о том, что увидели, родителям, а те — в полицию.

Следователи начали расследование, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Сразу после возбуждения уголовного дела мужчину арестовали по ходатайству следователей. Между тем, вину в содеянном он не признает. Однако следствие собрало доказательственную базу, что позволило направить дело в суд. Скоро начнется рассмотрение по существу.

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