Суд оценил страдания малыша, упавшего в Усинске в яму с кипятком

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Усинский городской суд взыскал с ООО «Усинская тепловая компания» компенсацию морального вреда за ожоги малыша после падения в лужу с кипятком.

27 августа 2019 года катавшийся на велосипеде трехлетний мальчик упал рядом с канализационным люком, из которого вытекал кипяток и получил ожоги. Позже их оценили как легкий вред здоровью.

В тот день УТК проводила опрессовки перед отопительным сезоном, из-за чего и произошел прорыв горячей воды у дома №20 по улице Нефтяников. На проезжей части образовалась лужа горячей воды. На следующий день во время очередного обхода сотрудник «Усинской тепловой компании» обнаружил место прорыва, опасный участок огородили, приняли меры к ликвидации аварии.

Установлено, что несовершеннолетний получил ожоги в короткий промежуток времени после произошедшего прорыва и возникновения лужи, фактов длительного непринятия мер по устранению возникшей опасности работниками «Усинской тепловой компании» не имеется. Поэтому по итогам прокурорской проверки в возбуждении уголовного дела в отношении работников УТК было отказано.

Однако родители обратились в Усинский городской суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда за произошедшее. И суд встал на их сторону, потому что компенсация морального вреда, если вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности, осуществляется независимо от вины причинителя. Также судом установлено ненадлежащее исполнение ООО «УТК» обязанностей по безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения.

С учетом всего этого суд решил взыскать с ответчика в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию в размере 100000 рублей. А также компенсацию морального вреда в пользу родителей в связи с нахождением их в стрессовой ситуации в связи с несчастным случаем.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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