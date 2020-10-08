Злоумышленники Инты и Корткеросского района воровали во время застолья

Не оставляйте свои сотовые телефоны без присмотра! Фото: мгыегп-info.ru.

Полицейские Корткеросского района и Инты расследуют уголовные дела по фактам краж, совершенных во время распития спиртного, рассказывает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В большинстве случаев к хищениям оказываются причастны знакомые потерпевших, которые совершают противоправные действия под воздействием алкоголя.

Так, житель Корткеросского района, 1999 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в одном из частных домов распивал алкогольные напитки со своим знакомым, 1988 года рождения. В определенный момент молодой человек воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, и прибрал к рукам сотовый телефон приятеля. Через мобильное приложение банка он перевел на свой счет 7 000 рублей. Позже злоумышленник признался и вернул всю похищенную сумму потерпевшему.

К сожалению, такие случаи не редкость. В Инте ранее судимая местная жительница, 1993 года рождения, во время застолья в квартире знакомого похитила у него 7000 рублей. Через онлайн-банк в телефоне приятеля она перечислила денежные средства с его карты на свою.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ (кража). Ведется расследование.

МВД по Коми призывает граждан отказаться от употребления спиртного, тем более, если компанию просит составить малознакомый человек. Чрезмерное употребление алкоголя может обернуться потерей денежных средств и имущества. Также убедительная просьба не оставлять свои сотовые телефоны без присмотра. Будьте бдительны!

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