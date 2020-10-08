Скоро жители Коми смогут получать справки в любом ЗАГСе страны

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8 октября на заседании Правительства РФ был рассмотрен законопроект, который совершенствует систему предоставления государственных услуг, сообщают на сайте кабмина.

Законопроект меняет порядок регистрации в ЗАГСах по всем вопросам, включая рождение детей, изменение имени или фамилии человека и ряд других. Теперь оформить эти и другие документы можно будет в любом ЗАГСе, независимо от места жительства.

Законопроект позволит ускорить переход на безбумажный документооборот. Ведомства сами должны обмениваться необходимыми данными, не заставляя людей собирать лишние справки, в том числе при получении мер социальной поддержки.

«Получение госуслуг должно быть простым и доступным для граждан. Это важная часть нашей работы», - заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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