Автовладельцам Коми на заметку: бумажные ПТС уходят в прошлое

Фото: yandex.ru

С 1 ноября 2020 года в России прекратится выдача бумажных ПТС. С этого дня оформлять будут исключительно электронные паспорта технических средств (ЭПТС), сообщает портал autonews.ru.

При этом бумажный аналог свое существование не прекратит — автовладельцы сами решат, менять документ на электронный или нет. А вот на новые производимые в России автомобили, а также на ввозимые в обязательном порядке будут оформлять только ЭПТС.

В ЭПТС содержатся самые подробные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и другие технические характеристики, VIN-номер, данные о пробеге, сведения о прохождении техосмотра, наличие каких-либо ограничений при покупке/продаже, которые вносят банки, лизинговые компании. Постепенно этот список будет расширяться, например, появятся данные от судебных приставов или информация о внесении изменений в конструкцию — от ГИБДД.

Информация ЭПТС хранится в отдельной системе электронных паспортов. Каждый участник системы ЭПТС имеет возможность вносить информацию в документ в рамках своего доступа и компетенций, определенных отдельным постановлением правительства. Например, оператор техосмотра может внести сведения о результатах ТО, дилеры вносят сведения о прохождении техобслуживания и продаже автомобиля, сотрудники ГИБДД — сведения о проведении регистрационных действий и свои особые отметки. Все эти процессы максимально автоматизированы и данные оперативно обновляются.

А вот информации о страховых полисах в документе нет. Дело в том, что данные о страховках содержатся в информационной базе Российского союза автостраховщиков (РСА) — с ней у ЭПТС налажен обмен данными. Так, страховщики для оформления своих продуктов, используют данные из ЭПТС, получая их по запросу.

Также все владельцы (производители, физлица, автосалоны) могут вносить данные о цене автомобиля. То есть теоретически можно посмотреть, за какую сумму машину приобрел прошлый владелец и оценить ее адекватность. Правда, этот пункт полностью «добровольный».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится для жителей Коми с октября

Страхование вкладов, выплаты на детей, обязательная дактилоскопия и многое другое (подробности)