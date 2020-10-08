На двух кладбищах в Коми эксперты ОП нашли свалки

Фото: пресс-служба Общественной палаты Коми

Эксперты Общественной палаты Коми обнаружили на двух кладбищах скопления мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ОП РК.

Рабочая группа по организации общественного контроля за порядком в местах захоронения провела мониторинг состояния кладбищ. Эксперты палаты обнаружили скопление мусора возле Краснозатонского кладбища и на территории Кочпонского кладбища. В адрес общественного совета Сыктывкара направлено письмо с предложением рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

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Общая площадь захламления составила 1,2 га (подробнее)