Интинца посадили за то, что он изнасиловал 15-летнюю девушку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Инте 24-летнего местного жителя признали виновным в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в марте. После того, как компания молодых людей разошлась, фигурант остался в квартире с 15-летней девушкой. Воспользовавшись этим обстоятельством, злоумышленник, будучи пьяным, изнасиловал ее.

В ходе следствия житель Инты не признал свою вину. Суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воркуте мужчина чуть не изнасиловал первоклассницу

Ребенка спасла проходившая мимо женщина (подробнее)