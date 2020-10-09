Погода в Коми 9 октября

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В Сыктывкаре ночью +7...+9°C, днём +10...+12 °C. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. В Объячево – до +14, без осадков.

В Воркуте ночью -1...-4 °C, днём +1..+3 °C. Облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днем временами небольшой дождь.

На остальной территории республики температура ночью +1...+3 °C, днём +4...+8 °C. В Ухте и Троицко-Печорске днем до +11. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, сообщает Коми ЦГСМ.

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