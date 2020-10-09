Правительство Коми распродает госимущество

Фото: yandex.ru

Мингосимущества Коми выставило на торги неиспользуемое госимущество, включенное в прогнозный план приватизации на 2020 год.

Среди предложенного к продаже большой склад с площадью земельного участка почти 2 гектара и стандартный гараж в Сыктывкаре, склад-морозильник на 52 квадрата в заказнике «Белая Кедва», недостроенное здание столовой на 107 мест в селе Серегово.

А также на торги выставлены два автомобиля: УАЗ-315195 (год выпуска 2007) цвета амулет-металлик и ВАЗ-21214 LADA 4х4 (2006 г.в.) сине-зеленого цвета без шасси. Первый находится в Ижме, второй – в Печоре.

Аукцион пройдет в электронной форме.

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