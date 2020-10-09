В Сыктывкаре обнаружили продавца, который работал без маски

Фото: Михаил ПАТЛИС

В «Доме быта» в Сыктывкаре обнаружили продавца, нарушающего масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе городскойадминистрации.

Представители администрации проинспектировали ТЦ «Дом быта» на улице Первомайской, 72. Выяснилось, что на торговом объекте «Оптика «Очки стиль» продавец работает без средств индивидуальной защиты. Кроме того, в магазине не было дезинфицирующих средств для посетителей.

– Информация о предприятиях, нарушающих профилактические меры, будет передана в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих мер, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очередных нарушителей масочного режима поймали в шести точках Сыктывкара

Напоминаем о наказаниях за несоблюдение правил профилактики ковида (подробнее)