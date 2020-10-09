В Сыктывкаре планируют построить новый микрорайон

Фото участка со спутника. Яндекс. Карты.

В Сыктывкаре до 2025 года должен появится новый микрорайон в районе Емваля. Сейчас идет подготовка документации по планировке территории. Проект также вынесен на публичное обсуждение, сообщает Комиинформ.

Речь идет об участке земли на правой стороне проспекта Бумажников чуть по диагонали от лукойловской заправки в районе Емваля. 9,5 гектаров планируют отдать под индивидуальную жилищную застройку. Если проект выгорит, то в ближайшие пять лет на этом участке могут получить землю около 210 человек - это 70 земельных участков по десять соток.

Проект предусматривает комплексное освоение территории - проведение всех необходимых коммуникаций, водопровода, строительство трансформаторных подстанций, обустройство мусорных площадок, детских площадок, транспортной сети.

Напомним, в 2016 году шли разговоры о том, что между столицей Коми и Эжвой планируют построить новый микрорайон «Югыд чой», что в переводе значит «Светлая горка». Однако разговоры так и остались разговорами.

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