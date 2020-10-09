Московский театр заплатит 400 тысяч родным сыктывкарца, погибшего в ДТП

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Московский областной театр драмы и комедии заплатит 400 тысяч рублей родным погибшего сыктывкарца, погибшего в ДТП. Такое решение принял Прилузский районный суд.

Как передает БНК, трагедия произошла на трассе «Вятка» 7 февраля прошлого года. 67-летний водитель директор московского театра Юрий Педенко за рулем Nissan X-Trail ехал в сторону Сыктывкара. Около четырех утра на 579-м километре трассы неподалеку от села Ношуль Прилузского района он не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, а затем на обочину.

В это время там 28-летний водитель ГАЗ-3310 «Валдай» из Сыктывкара ремонтировал свое авто и попал под колеса внедорожника. Мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи. ГАЗ стоял на обочине с включенной «аварийкой», погибший был без светоотражающих элементов на одежде.

В ноябре 2019 года Прилузский районный суд признал Юрия Педенко виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и приговорил его к одному году и девяти месяцам колонии-поселения.

Супруга погибшего обратилась в Прилузский суд с иском о взыскании с Московского областного театра драмы и комедии и осужденного компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей. Суд взыскал с театра в пользу истицы 400 тысяч рублей, в удовлетворении иска о взыскании с Педенко компенсации морального вреда — отказано. Решение суда не вступило в силу.

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