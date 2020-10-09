В Ухте откроют лабораторию для исследований на коронавирус

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

В Ухте откроют шестую в Коми лабораторию для выполнения исследований на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

На сегодняшний день в регионе работают пять лабораторий по исследованию на COVID-19. Еще одна лаборатория готовится к открытию в Ухте. Это позволит увеличить количество исследований на новую коронавирусную инфекцию и сократить сроки ожидания результатов тестирования.

Помещение уже подготовлено к работе. На эти цели потратили почти 20 миллионов рублей. Еще около 5 миллионов потребовалось на закупку и поставку медицинского оборудования. До 11 октября планируется поставка трех боксов биологической безопасности, а через несколько дней оно начнет работать. Предполагаемая мощность лаборатории – 200 исследований в день при двухсменной работе.

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