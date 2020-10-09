Воркутинец уснул с сигаретой, и из-за пожара умерла его знакомая

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В Воркуте 67-летнего местного жителя обвиняют причинении смерти по неосторожности 62-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в июле. Фигурант, будучи пьяным, уснул с непотушенной сигаретой. Из-за этого загорелся матрас и начался пожар. Задымление распространилось по всей квартире, в том числе в комнату, где спала 62-летняя знакомая обвиняемого. Женщина надышалась угарным газом и скончалась. Смерть потерпевшей наступила от острого отравления окисью углерода.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого его направят в суд для рассмотрения по существу.

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