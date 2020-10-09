Самый убитый участок дороги «Сыктывкар – Кудымкар» отремонтируют

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Минстрой Коми обязан привести в нормативное состояние участок автомобильной дороги «Сыктывкар – Кудымкар» от села Визинга до Койгородского района, сообщает прокуратура Коми.

Сведения о том, что этот участок из-за многочисленных выбоин создает угрозу безопасности движения, передало в прокуратуру Сысольского района местное ГИБДД.

Прокурорская проверка показала, что с 3 км по 49 км региональной автомобильной дороги «Сыктывкар – Кудымкар» в пределах Сысольского района действительно имеются недостатки в эксплуатационном состоянии трассы, которые угрожают жизни и здоровью граждан. Потому что ремонта полотна здесь давно не было.

Ведомство через Сыктывкарский городской суд потребовало возложить на Управление автомобильных дорог и Министерство строительства и дорожного хозяйства РК обязанности в срок до 1 октября 2021 года привести автомобильную дорогу «Сыктывкар – Кудымкар» с 3 км по 49 км в нормативное состояние.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Сысольского района в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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