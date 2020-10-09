В Ижме горел гараж: оттуда вынесли два баллона с пропаном

Фото: ГУ МЧС по Коми

В четверг, 8 октября, в Ижме горел гараж, в котором находилось два баллона с пропаном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 20:52 на улице Молодежной. Через семь минут на место прибыли пожарные. Горение проходило внутри обшитыхсайдингом гаражных боксов. В ходе тушения огнеборцы обнаружили и вынесли из гаража два баллона с пропаном.

В 21.59 пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте происшествия работали 15 человек и две пожарные автоцистерны. Кроме того, активную помощь в борьбе с огнем пожарным оказали 10 местных жителей. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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На операцию по их спасению и тушение пожара ушло почти 2 часа (подробнее)