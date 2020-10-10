Жительница Ухты одним ударом отправила обидчика на кладбище

Молодой человек начал с пощечин, потом стал бить руками и ногами куда попало, дергал за волосы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Признана виновной в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, 31-летняя жительница Ухты.

В январе женщина и 27-летний парень распивали спиртное в квартире дома по проспекту Строителей. В какой-то момент он приревновал, и разгорелась ссора. Молодой человек начал с пощечин, потом стал бить руками и ногами куда попало, дергал за волосы.

Женщина не стерпела, схватила подвернувшийся под руку нож и тоже ударила – прямо в пах. На следующий день мужчина скончался в больнице от массивной кровопотери, сообщает Следком по Коми.

В ходе расследования обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

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