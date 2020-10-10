На переходе в Сыктывкаре сбили пенсионерку

Фото: УГИБДД по Коми.

Авария произошла 9 октября в 17:40 в Сыктывкаре. Мужчина 1954 года рождения за рулем ВАЗ-21150 ехал по улице Маркова. На перекрестке с улицей Пушкина напротив дома 155 он сбил женщину 1955 года рождения. Пешеход пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.

Женщина получила травму головы и ушиб голени, ее не госпитализировали.

Водитель ВАЗ ранее за нарушение правил дорожного движения привлекался к ответственности 16 раз, за рулем он с 1977 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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