На борьбу с ковидом в Коми за год потратят почти полмиллиарда

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Министерству здравоохранения Коми дополнительно направят 15,8 млн рублей на закупку лекарства против коронавируса. Соответствующий проект постановления Правительства Коми опубликован на портале общественного обсуждения.

Речь идет о лекарственном препарате Авифавир (Фавипиравир) для пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторно – поликлинических условиях.

Как сказано в пояснительной записке, необходимость принятия постановления связана с недостаточностью средств, предусмотренных Министерству здравоохранения Коми на исполнение обязательств в части закупки лекарства Авифавир для пациентов, сообщает «Комиинформ».

К концу года по тратам на борьбу с COVID-19 республика выйдет на сумму 500 млн рублей. В эту сумму входят и закупка средств защиты, и оплата работающих в "красной зоне" специалистов, и работников скорой помощи. Также регион закупает, как специфические медикаменты для лечения пациентов от коронавируса, так и сопровождающие. Упаковка "Фавипиравира" стоит 12 тыс. рублей.

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