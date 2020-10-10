«Такси помню»: перебравшего в клубе жителя Печоры обобрали через его телефон

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Печоре в течение суток раскрыли кражу денег у местного жителя.

Мужчина 1987 года рождения обратился в полицию, пояснив, что с его счета списана крупная сумма денег. Накануне вечером заявитель отдыхал в одном из увеселительных заведений и перебрал со спиртным. Печорец не смог вспомнить, с кем он знакомился после посещения клуба, передавал ли кому-то телефон. Припомнил лишь только, что уехал домой на такси.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался местный житель, 2003 года рождения, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Установлено, что юноша познакомился с потерпевшим у здания ночного клуба. Пользуясь тем, что мужчина находился в изрядном подпитии, молодой человек взял у него телефон и через мобильный банк шестью траншами перевел на свою банковскую карту 340 000 рублей. После частями он разослал деньги на карты своим знакомым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение с банковской карты). Юноша дал признательные показания, ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Расследование продолжается, сообщает МВД по Коми.

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