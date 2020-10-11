Коми получит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми

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Правительство России приняло решение перераспределить субсидии регионам на выплату пособий для семей с детьми. Соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.

Во-первых, регионы получат дополнительные средства на ежемесячные денежные выплаты, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Второе распоряжения правительства РФ позволит в полном объеме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Кроме того, ожидается, что с 2021 года увеличатся выплаты семьям с низкими доходами. Минтруда РФ готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума, сообщает РИА-новости. По оценкам ведомства, на увеличение таких выплат понадобится около 95 миллиардов рублей.

Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня. В начале сентября глава правительства Михаил Мишустин выделил на такие выплаты более 34,3 миллиарда рублей. Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

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