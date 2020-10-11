Неизвестный мужчина попал в больницу после ДТП в Сыктывкаре

Фото: ГИБДД по Сыктывкару.

Авария произошла 10 октября в 20:10. Женщина 1993 года рождения за рулем ВАЗ-2114 ехала из Эжвы в Сыктывкар. На 9 км она сбила пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу автомобилю. В темноте его не было видно – отсутствовали светоотражающие элементы, отметил собеседник БНК.

Пострадавшему мужчине около 40 лет, его личность неизвестна. У пешехода открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, под вопросом – перелом бедра. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель ВАЗ за рулем с 2015 года, ранее привлекалась за нарушение ПДД 21 раз, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На переходе в Сыктывкаре сбили пенсионерку (подробности)