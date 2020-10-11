Администрация Ижемского района ограничила прием посетителей

Также на входе у посетителей и сотрудников измеряют температуру, оценивают внешние признаки состояния здоровья.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Администрация Ижемского района ввела 7 октября дополнительные ограничения, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.
Согласно распоряжению личный прием специалистами проводится только по предварительной записи. Список телефонов всех отделов и расписание их работы опубликован здесь.
Вход в здание администрации допускается только при наличии средств индивидуальной защиты и с обработкой рук дезинфицирующим средством или в перчатках. Также на входе у посетителей и сотрудников измеряют температуру, оценивают внешние признаки состояния здоровья. При повышенной, а также с кашлем и насморком не пропускают в здание.
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