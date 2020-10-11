Мать-кукушка из Сосногорска украла деньги у дочки

С нерадивой мамаши взыщут деньги через суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Сосногорска выявила факт незаконного получения пособия на ребенка со стороны матери, ограниченной в родительских правах.

В феврале 2019 года женщина была ограничена в родительских правах на свою малолетнюю дочь. Четырехлетняя девочка живет с тетей в Калуге. И нерадивая мамаша никоим образом в ее судьбе не участвует.

Однако, когда Пенсионный фонд ошибочно перечислил ей 20 тысяч в качестве пособия на ребенка, она их получила и потратила. То есть по сути украла у собственного ребенка. Ведь дочке это пособие не досталось.

Собственно, так и всплыла ошибка ПФР: воспитывающей девочку родственница обратилась с жалобой, что положенное пособие на ребенка она не получает. Подключилась прокуратура: сначала Калуги, затем Сосногорска.

Нашли нарушения и в действиях сотрудников межрайонного управления Пенсионного фонда РФ в Ухте, которые после обнаружения ошибки не предприняли мер к возврату незаконно выплаченных средств. Только после вмешательства прокуратуры Сосногорска пенсионный фонд направил в суд иск о взыскании с нерадивой матери необоснованно полученных выплат.

Учитывая, что в действия жительницы г. Сосногорска имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования организации процессуальной проверки. По итогам ее проведения ОМВД России по Сосногорску возбудил уголовное дело в отношении ограниченной в родительских правах матери, сообщает прокуратура Коми.

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