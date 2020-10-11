ДТП в Сосногорске: на переходе сбили пенсионерку

Авария произошла 10 октября в 19:20 В Сосногорске. 54-летний водитель ВАЗ-21093 двигался по ул.65 лет Победы со стороны ул.Вокзальной в направлении ул.95 лет Коми. В районе дома №13 по ул.Больничной автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта.

В результате ДТП 65-летняя женщина получила ушиб правого коленного сустава. Не госпитализирована.

По информации республиканской ГИБДД, водитель "девятки" к ответственности за нарушения правил дорожного движения всего привлекался 13 раз, стаж управления авто с 1996 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестный мужчина попал в больницу после ДТП в Сыктывкаре Субботним вечером он шел вдоль трассы (подробности)