Побег из слякоти Коми: продлена программа туристического кешбэка

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Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).

Обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше – не менее полутора месяцев.

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