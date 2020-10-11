Пять художественных фильмов о Печоро-Илычском заповеднике

Фото: yandex.ru

Подборку фильмов, которые были сняты о Печоро-Илычском заповеднике, сделал автор канала в Яндекс-Дзен «По Приуралью». Мы решили с вами поделиться, потому что любой из них - идеален для воскресного вечернего просмотра. С семьей и даже в одиночестве.

Седой Урал

Два друга, два фронтовика артист Иннокентий Смоктуновский и режиссёр, сценарист, оператор Михаил Заплатин очень любили работать вместе, хотя один жил и работал в Москве, а второй – в Перми. После фильма «Седой Урал» они вновь встретились при создании фильма «Грибная охота».

Грибная охота

В этом фильме Иннокентий Михайлович не снимался, но озвучил его своим особым, только ему характерным проникновенным голосом. Следует только обратить внимание на то, что по сценарию всё действие фильма будто бы происходит на заповедной территории, хотя в самом деле это не так. Горы, отдельные виды грибов, где в кадре нет людей – это заповедник, а там, где грибы собирают, жарят и варят на костре – это сопредельная территория. Заповедный режим исключает всякую хозяйственную деятельность, включая сюда сбор грибов и ягод.

Житие на фоне тайги

М.А. Заплатин снял много фильмов о природе Печоро-Илычского заповедника (Седой Урал, Весеннее кинонаблюдение, В Печорские Альпы, В Уральском заповеднике, На страже природы). Но есть у этого великого режиссера и ценителя нашей северной красоты фильм и о людях заповедника (Житие на фоне тайги). Героем этого фильма является фронтовик, инспектор охраны, старообрядец, один из старейших на момент съемки фильма сотрудников заповедника Поликарп Григорьевич Лызлов.

Унья – красавица Уральская

Фильмы замечательные, но это заповедная территория, а поэтому требует получения разрешения для посещения. У Заплатина есть ещё один фильм, в котором запечатлены красоты природы ещё более живописные, чем в заповеднике – это фильм «Унья – красавица Уральская». Мне самому не довелось там побывать, но, по мнению директора заповедника, места на Унье живописнее, чем, к примеру, на Печоре или Илыче. Вы в этом можете убедиться, если просмотрите названные фильмы.

Человек и лось

Есть у М.А. Заплатина фильм, который выделяется среди остальных, а отличается он тем, что посвящён не красотам природы, а работе по одомашниванию лося. Фотокамера запечатлела все этапы по приручению дикого лося и превращению его в домашнее животное, которое подчиняется воле человека, не теряя при этом навыков своих диких родичей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самовар-PARTY» онлайн организовали в селе под Усинском

Так в доме культуры отметили победу в проекте «Народный бюджет» (подробности)