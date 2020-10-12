Погода в Коми 12 октября еще балует теплом и редкими дождями

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В Сыктывкаре и Объячево ночью +6...+8°C, днём +10...+12 °C. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В Воркуте ночью +4...+6 °C, днём +6..+8 °C. Облачно с прояснениями, днем небольшой дождь.
На остальной территории республики температура ночью +4...+6 °C, днём +7...+9 °C. В Ухте, Троицко-Печорске, Печоре и Усинске днем до +11. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, сообщает Коми ЦГСМ.
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