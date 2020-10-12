Жителей Коми приглашают на Тотальный диктант

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Тотальный диктант вновь состоится 17 октября 2020 года. Эпидемиологические ограничения не позволяют провести мероприятие офлайн, поэтому Тотальный диктант для жителей Коми пройдет в онлайн-формате.

Зарегистрировавшись на официальном сайте акции с 8 по 17 октября, вы сможете принять участие в 17-часовом онлайн-марафоне и написать все 4 части диктанта в 8.00, 11.00, 14.00 или 23.00 (московское время).

Чтобы избежать досадных ошибок при написании онлайн-диктанта, следует предварительно ознакомиться с краткой видеоинструкцией.

В 14.00 в рамках трансляции из Санкт-Петербурга, столицы Тотального диктанта-2020, текст прочитает сам автор диктанта Андрей Геласимов. Андрей Геласимов – писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер», автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров» и др. Специально для акции он подготовит четыре части текста, посвященного основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому.

Для участников диктанта – читателей Национальной библиотеки Республики Коми – в качестве сувенира предлагаются специальные ручки xGold от компании Berlingo, генерального партнера акции. Они будут выдаваться с 12 по 16 октября с 10 до 19 часов в пунктах обслуживания читателей по адресам: ул. Орджоникидзе, 10 и ул. Катаева, 41. Каждая фирменная ручка xGold имеет уникальный числовой код, который поможет участнику выиграть призы от Berlingo. Обратите внимание на этот код и зарегистрируйте его на сайте, чтобы принять участие в розыгрыше.

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