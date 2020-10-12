Подросток украл с карты пьяного печорца 340 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Печоре у местного жителя 1987 года рождения украли с банковской карты 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина отдыхал в клубе и перебрал со спиртным. Печорец не смог вспомнить, с кем он знакомился после клуба, и передавал ли кому-то телефон. Он помнил лишь то, что уехал домой на такси. Однако полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался житель Печоры 2003 года рождения. Он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что юноша познакомился с печорцем у здания ночного клуба. Пользуясь тем, что мужчина очень пьян, злоумышленник взял у него телефон и шестью траншами перевел на свою банковскую карту 340 тысяч рублей. После это он разослал деньги на карты своим знакомым.

возбуждено уголовное дело. Юноша дал признательные показания, и сейчас он под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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