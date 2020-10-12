Коми заняла 13-е место в рейтинге доступности дизтоплива

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Республика Коми заняла 13-е место в рейтинге доступности дизельного топлива среди российских регионов. Соответствующее исследование провело агентство РИА Новости.

Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую зарплату. В пятерку регионов-лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (1875 литров, цена за литр – 48,50 рубля), Москва (1760 литров, цена за литр - 47,65 рубля), Чукотский автономный округ (1689 литров, цена за литр – 58 рублей), Магаданская область (1472 литров, цена за литр – 57,12), Ненецкий автономный округ (1460 литров, цена за литр – 53,16).

Республика Коми заняла 13-е место. На среднюю зарплату в регионе можно купить 975 литров дизельного топлива. Стоимость дизтоплива в республике - 49,10 рубля за литр. С начала года она снизилась на 2%.

Пятерку с конца рейтинга занимают Ивановская область, Карачаево-Черкесская Республика, Алтайский край, Дагестан и Ингушетия.

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