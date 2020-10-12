В Коми грузовикам запретили ездить по 98 участкам дорог

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В Коми ввели временные ограничения движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Об этом говорится в приказе республиканского министерстве строительства и дорожного хозяйства.

Согласно документу, ограничения будут действовать с 12 октября по 10 ноября. В списке указано 98 участков дорог. Однако для некоторых грузовиков сделали исключение. Так, запрет не распространяется на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива (бензин, мазут, топочные брикеты и пеллеты, дрова), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Проехать по этим дорогам могут машины с грузом, необходимым для ликвидации последствий ЧС, ремонта объектов ЖКХ и дорог. Запрет не распространяется на мусоровозы и на транспортные средства федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба.

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Ограничения будут действовать до 31 октября (подробнее)